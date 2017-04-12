СМИ: Трамп маскирует ружья в клюшках для гольфа

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СМИ: Трамп маскирует ружья в клюшках для гольфа

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Фото: © REUTERS/David Moir

Президент США Дональд Трамп во время игры в гольф носит с собой сумку с несколькими ружьями, замаскированными под клюшки. Об этом журналистам рассказали гости гольф-клуба, в котором часто бывает глава Соединённых Штатов, пишет Independent.

По словам очевидцев, таким образом Трамп обезопасил себя на случай непредвиденных обстоятельств. Помимо этого, во время игры президента всегда сопровождают сотрудники охраны.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп посещает гольф-клубы не ради удовольствия, а для блага страны. И это, по его словам, вовсе не означает, что президент пропадает на поле с клюшкой в руках. Это время глава государства использует для встреч и телефонных звонков.

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