Путин предупредил о возможном лишении террористов гражданства

Российский лидер прокомментировал соответствующий закон, который был принят в Казахстане.

Вступление в ряды террористической группировки ИГИЛ* могут служить основанием для отзыва решений о принятии в гражданство РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телекомпании "Мир 24".

— В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведём консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время, — сказал глава государства.

Таким образом, Путин прокомментировал соответствующий закон, принятый в Казахстане. Также ранее президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что за участие в экстремистских организациях казахстанцев будут лишать гражданства .

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.