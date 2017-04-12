Белый дом обвинил Россию в попытке скрыть вину сирийских властей в химатаке

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Белый дом обвинил Россию в попытке скрыть вину сирийских властей в химатаке

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Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Подготовленный Советом национальной безопасности документ содержит резкую критику в адрес России за попытку защитить союзника.

Белый дом считает, что Москва пыталась ввести в заблуждение мировое сообщество, чтобы скрыть вину сирийских властей в химической атаке на мирных жителей провинции Идлиб. Об этом пишет издание New York Times.

В четырёхстраничном докладе, подготовленном Советом национальной безопасности США, содержатся рассекреченные данные разведки США, а также прозвучавшие заверения Кремля, что химическую атаку организовали террористы.

Документ также призывает международное сообщество к осуждению Сирии за использование оружия массового поражения и резко критикует Россию за попытку защитить своего союзника.

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