Си Цзиньпин призвал Трампа решать проблему КНДР мирным путём

Главы Китая и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в ситуации с КНДР нужно разбираться мирным путём. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

— Китай поддерживает цель по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова, твёрдо придерживается идеи поддержания мира и стабильности на полуострове, выступает за мирное решение вопроса, намерен поддерживать связь и контакты с США по этому вопросу, — приводит телеканал слова китайского лидера.

Напомним, ранее главы КНР и США во время визита Си Цзиньпина во Флориду договорились урегулировать конфликт на Корейском полуострове совместными усилиями. Однако Трамп заявил, что если прийти к единому мнению не получится, он будет действовать самостоятельно.