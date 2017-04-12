Спасатели почти час ловили пса на отколовшейся льдине в Новосибирске

На реке Иня Первомайского района Новосибирска спасатели почти час пытались спасти бездомного пса, который оказался на отколовшейся льдине. Сначала несговорчивой собаке пытались помочь очевидцы, но испуганное животное никого к себе не подпускало. Прибывшие на место спасатели некоторое время ползали за убегающей собакой, а потом заманили её в лодку.

— Она была очень напугана, вся дрожала и никак не хотела заходить в лодку. Но после продолжительных уговоров всё же поставила передние лапы на борт и шагнула в лодку, — сообщили спасатели МАСС Новосибирска.

Один из очевидцев происшествия решил оставить спасённого пса себе.