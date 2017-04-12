Полиция Техаса вычислила подпольный бордель по забитым презервативами трубам

Хозяйке публичного дома и её супругу предъявили обвинения в организации преступного сообщества и отмывании денег.

Полиция техасского города Остин сумела накрыть подпольный бордель, замаскированный под массажный кабинет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

О вызывающей подозрение фирме сообщила риелторская контора, которая получила в собственность офисное здание. На то, что дело нечисто, намекали забитые презервативами канализационные трубы.

Полиция отреагировала на сигнал и действительно обнаружила в "массажном кабинете" женщин, которые оказывали сексуальные услуги за деньги. Хозяйка борделя и её супруг арестованы. Им предъявили обвинения в организации преступного сообщества и отмывании денег.