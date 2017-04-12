Трамп снова попытается отменить Obamacare

По его мнению, данная система медстрахования представляет собой "полный беспорядок", так как не работает должным образом.

Президент США Дональд Трамп снова намерен попытаться отменить действующую в США систему медицинского страхования, прежде чем заниматься налоговой реформой. Об этом он заявил в интервью Fox Business.

— У нас будет феноменальная налоговая реформа, однако сначала я хочу заняться здравоохранением, — подчеркнул американский лидер.

Он заявил, что введённая прежней администрацией демократа Барака Обамы система медстрахования Obamacare представляет собой "полный беспорядок", так как не работает должным образом.

При этом Трамп отметил, что сокращать налоги лучше в том случае, если сначала провести реформу здравоохранения.

Напомним, ранее стало известно, что республиканцы сняли с голосования законопроект об отмене Obamacare.