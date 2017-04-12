Суд рассматривает вопрос о продлении ареста Улюкаеву

Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву до 15 июля. В ближайшее время предстоит провести экспертизы и допросить более 15 свидетелей. Оснований для изменения меры пресечения нет, считает следствие.

Напомним, бывшего министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по решению суда он находится под домашним арестом до 15 апреля. Срок ареста ему продлили 10 января.

Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года. Позже президент России Владимир Путин уволил министра "в связи с утратой доверия". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.