Улюкаеву разрешили посещать лечебно-реабилитационный центр

Сегодня в Басманном суде столицы рассматривается ходатайство следствия о продлении экс-министру срока домашнего ареста.

Следствие разрешило бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении фигуранту срока домашнего ареста.

— 3 апреля нами было рассмотрено ходатайство защиты с просьбой разрешить посещать Улюкаеву лечебно-реабилитационный центр касательно вопросов со зрением. Нами оно было частично удовлетворено, — сказал следователь в суде.

Напомним, Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года. Бывшего министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.