Минздрав опроверг информацию о лишении безработных бесплатной страховки

По словам представителя ведомства, у гражданина России не могут отнять право, которое гарантирует конституция.

Информация о том, что Минздрав РФ занимается разработкой закона о лишении безработных граждан бесплатной страховки не является достоверной. Об этом Лайфу сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай. Он подчеркнул, что был очень удивлён информацией, которая появилась в ряде СМИ.

— Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомства, — сказал Салагай.

По словам Салагая, ликвидация такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь, не предусмотрена ни в одном из готовящихся законопроектов, так как Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны, вне зависимости от того, имеют они работу или нет.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Минздрав разрабатывает закон о лишении безработных бесплатной страховки.