Полицейский закрыл собой пассажира, упавшего под поезд в метро

Когда мужчина упал на рельсы, страж порядка спустился к нему и спас от приближающегося состава.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил полицейского, спасшего пассажира в метро. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Ирина Волк. За помощь человеку, упавшему на рельсы, защитнику правопорядка вручили медаль "За доблесть в службе".

Инцидент произошёл 6 апреля около 20:00 на станции метро "Пушкинская". Младший инспектор-кинолог УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Денис Садков услышал крики о помощи со стороны платформы по направлению к станции метро "Планерная". Когда полицейский подбежал к месту происшествия, он увидел пожилого мужчину, стоящего на путях.

— Времени для раздумий не было, — говорит Денис Садков. — Стоявший на рельсах пассажир явно не торопился забраться обратно на платформу или залечь между рельсов. Из тёмного тоннеля уже были видны огни приближающегося поезда. Я передал служебную собаку своему напарнику и спрыгнул на пути.

Полицейский сбил с ног мужчину и накрыл его своим телом. Поезд проехал над ними. Когда электричество на путях отключили, Денис Садков помог пассажиру выбраться из-под поезда и подняться на платформу. Никто из них не пострадал. Пассажира забрали медики, а Денис Садков со своей немецкой овчаркой по кличке Рено продолжил несение службы.