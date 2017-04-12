Косачёв усомнился в адекватности властей США после сравнения Асада с Гитлером

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ответил Шону Спайсеру у себя на "фейсбуке". По мнению сенатора, с нынешним руководством США мир получил "доселе неизведанную головную боль".
В своем посте Косачев также вспомнил недавнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия может выбирать между сотрудничеством с Соединенными Штатами и международной коалицией или с Сирией и Ираном.
— В геометрической прогрессии усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой, — отметил Константин Косачев.
Напомним, ранее в США представитель демократической партии Нэнси Пелоси потребовала немедленного увольнения Спайсера, допустившего сравнение Асада с Гитлером. В соцсетях также высмеяли официального представителя Белого дома за его плохое знание истории.
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