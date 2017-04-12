Косачёв усомнился в адекватности властей США после сравнения Асада с Гитлером

Накануне официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Гитлер в ходе Второй мировой войны не использовал химоружие, поэтому президент Сирии Башар Асад — хуже, чем лидер нацистов.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ответил Шону Спайсеру у себя на "фейсбуке". По мнению сенатора, с нынешним руководством США мир получил "доселе неизведанную головную боль".

В своем посте Косачев также вспомнил недавнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия может выбирать между сотрудничеством с Соединенными Штатами и международной коалицией или с Сирией и Ираном.

— В геометрической прогрессии усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой, — отметил Константин Косачев.

Напомним, ранее в США представитель демократической партии Нэнси Пелоси потребовала немедленного увольнения Спайсера, допустившего сравнение Асада с Гитлером. В соцсетях также высмеяли официального представителя Белого дома за его плохое знание истории.