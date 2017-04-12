Суд оставил экс-министра Улюкаева под домашним арестом

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда. Мера пресечения для экс-чиновника, обвиняемого во взятке, останется в силе до 15 июля.

Судья Наталья Дударь согласилась с доводами следователя о том, что в случае освобождения Улюкаев сможет скрыться или оказать давление на свидетелей. Тем более что показания по делу экс-главы Минэкономразвития дали и его бывшие подчиненные.

Отметим, в рамках сегодняшнего заседания защита Улюкаева настаивала на необходимости разрешить ему прогулки. Мол, это обусловлено состоянием здоровья бывшего чиновника.

И хотя гулять Улюкаеву суд не разрешил, адвокат добился для своего подзащитного права на посещение лечебно-реабилитационного центра, для того чтобы, в частности, проверить зрение.

Напомним, Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года. Бывшего министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.