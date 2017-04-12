В Лондоне российских хакеров обвинили во взломе сайта о Брексите

Парламентарии заявили о "признаках" кибератаки на ключевой правительственный сайт за две недели до опроса.

Русские хакеры могли организовать падение сайта о выходе Британии из ЕС, заявили британские парламентарии. Несмотря на то что никаких доказательств о том, что атака была совершена из-за рубежа, нет, депутаты уверены в причастности иностранцев. По их данным, подход к взлому системы в России и Китае "основывается на понимании массовой психологии и способах эксплуатации людей".

Из-за атаки хакеров на сайт о Брексите в июне прошлого года правительство разрешило регистрироваться на сайте дополнительные 24 часа. Это привело в ярость инициаторов выхода, которые утверждали, что это даёт Дэвиду Кэмерону время зарегистрировать молодых людей, желающих остаться в ЕС.

В Комитете политических действий Великобритании (PAC) отметили, что исключают причастность хакеров к падению сайта.