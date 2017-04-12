Спикер Народного совета Сирии поблагодарила РФ за помощь и поддержку

По словам председателя НС САР, российским и сирийским военным вместе удалось уже многого добиться.

Председатель Народного совета Сирии Хадия Аль-Аббас поблагодарила Россию за помощь и поддержку сирийского народа в тот момент, когда страна находится в состоянии войны с террористическими группировками. Об этом она заявила во время своего выступления в Совете Федерации РФ.

— Спасибо за всё, что Россия предоставляла и предоставляет, — имею в виду помощь и поддержку. Хочу поблагодарить каждого бойца российских войск, которые сражаются с терроризмом профессионально. Их кровь смешалась с кровью сирийцев в борьбе с терроризмом. Все честные сирийцы приветствуют вас. Мы пишем вместе будущее для наших народов и народов всего мира. Так как наши деды писали историю в Сталинграде, — сказала Аль-Аббас.

По словам председателя НС САР, вместе российским и сирийским военным удалось многое сделать. Кроме того, россияне помогают сирийцам в медицине и образовании, предоставляют гуманитарную помощь.

— К сожалению, в ответ на это мы видим, что некоторые западные страны во главе с США, Францией и Великобританией продолжают поддерживать террористов — снабжать их оружием деньгами, — отметила Аль-Аббас.

Кроме того, спикер Народного совета Сирии решительно осудила атаку Соединённых Штатов на военную авиабазу Шайрат в провинции Хомс и обвинила США в поддержке терроризма.

— То, что произошло несколько дней назад, я имею в виду атаку на авиабазу, что это, если не реальное доказательство партнёрства между США и террористическими группировками? — спросила Хадия Аль-Аббас.