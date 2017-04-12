Полиция ищет педофила в тёмных очках в подмосковном Дзержинском

Мальчик ждал родителей возле музыкальной школы, когда подозреваемый стал настойчиво предлагать подвезти его.

Подмосковная полиция проводит проверку после заявлений о новом педофиле, который подкарауливает детей возле школ в Люберецком районе. Один из случаев произошёл 8 апреля на улице Ленина в Дзержинском. Мальчик вышел из музыкальной школы и ждал на крыльце своих родителей. К нему подошёл мужчина и, приближаясь все ближе, стал настойчиво уговаривать его подвезти.

Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина ринулся следом, удерживая дверь. Идти следом он не решился лишь после того как увидел, что ребёнок добежал до следующей двери, где сидел вахтер.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на крыльце школы. Мальчик рассказал о произошедшем педагогам. Выяснилось, что мужчина, схожий по описанию, не в первый раз появляется вблизи детских учебных заведений. Между тем, родители школьника написали заявление в полицию. Сейчас оперативники разыскивают подозреваемого — мужчину крупного телосложения, на вид 40-45 лет, славянской внешности, носит темные очки.