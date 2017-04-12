Монгольские ученики величайшего сумоиста зарубятся в России в ММА

Легендарный сумоист Асасёрю Акинори стал капитаном Союза смешанных боевых искусств "Зэв" и скоро привезёт своих подопечных в нашу страну для участия в турнирах Fight Nights Global.

— Асасёрю сообщил, что приоритетными направлениями для его бойцов станут Россия и Япония. Нам очень приятно, что монгольские спортсмены под руководством этого великого чемпиона будут сражаться под эгидой нашей компании, — рассказал Лайфу один из основателей Fight Nights, член Совета Федерации РФ, а в недавнем прошлом абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

Официальный дебют монгольских бойцов из cоюза "Зэв" (в переводе с монгольского это слово означает "Наконечник стрелы") в России должен состояться уже в 2017 году. Разумеется, участвовать в соревнованиях по смешанным единоборствам будут бойцы, базовой техникой которых является борьба и кикбоксинг, а не сумо.

Хотя посмотреть на сумоистов в клетке было бы очень интересно...

Асасёри Акинори стал первым йокодзуной (великим чемпионом) XXI века. И всего третьим неяпонцем в истории, удостоившимся такой чести. В нулевых годах безоговорочно доминировал на дохё, 25 раз становился обладателем Императорского кубка — главного трофея сумо.

В июне 2015 года Асасёри прилетал в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в детстве монгол занимался дзюдо и даже становился чемпионом страны среди юношей.

Напомним, Путин является обладателем восьмого дана по дзюдо.