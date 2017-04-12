Экстремалы устроили прыжки со строительного крана на ВДНХ

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Экстремалы устроили прыжки со строительного крана на ВДНХ

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Инцидент произошёл сегодня утром на ВДНХ, около павильона "Космос". Cо строительного крана двое парней прыгали с парашютами.

Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— На самом деле их не двое, здесь целая группа экстремалов, — рассказал он Лайфу.

На кадрах видно, как двое парней прыгают с высокого строительного крана и планируют на парашютах и, пролетев достаточное расстояние, приземляются на асфальтированную площадку перед другим павильоном.

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