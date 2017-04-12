Террористы, задержанные в Дербенте, готовились взорвать здание ФСБ

При обысках в домах боевиков помимо самодельных бомб нашли схему здания местного отдела спецслужбы.

Вчера днём в дагестанском Дербенте прошли обыски в домах, где ранее проживали боевики и их пособники. Оперативники обыскали несколько домов террористов, которые сейчас находятся под следствием.

В ходе операции правоохранители изъяли два пояса смертника, а также самодельные бомбы в виде металлических вёдер, заполненных взрывчатой смесью. Также в домах была найдена экстремистская символика и схема административного здания ОФСБ по Дербенту.

По словам источника, все СВУ были обезврежены, а экстремистская литература, флаг ИГИЛ* и схема здания отдела ФСБ по Дербенту изъяты.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.