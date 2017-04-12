Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом

41-летний боксёр настроен на победу в бое с Энтони Джошуа, который состоится уже в этом месяце в Лондоне.

В интервью изданию The Guardian боксёр Владимир Кличко заявил, что не чувствует старения и не боится более молодых спортсменов. Так он прокомментировал тот факт, что его противнику за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа 27 лет и за свою профессиональную карьеру тот не потерпел ни единого поражения.

Это может прозвучать высокомерно, но я — как Эверест боксёр Владимир Кличко Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

"Ты можешь подниматься на неё на протяжении какого-то времени. Потом ты должен бежать вниз, потому что если ты не успеешь, то упадёшь. Некоторые покоряют его, но многие люди умирают. Побеждён ли Эверест от этого? Нет. И этот апрель должен обозначить новый этап в моей жизни".

Шансы на победу боксёр оценивает как 50 на 50.

— Сможет ли это сделать молодой? Сможет ли это ещё сделать тот, что постарше? Эти вопросы подогревают интерес к событию. У меня никогда не было паузы больше, чем полтора года. Хороши это или плохо, заржавею ли я, хочу сам узнать ответ на этот вопрос, — сказал Владимир Кличко.