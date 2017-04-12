Жириновский заявил о готовности выпить шампанского за отставку Трампа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, осенью прошлого года шампанским отметивший победу президента США Дональда Трампа на выборах, теперь готов выпить за его импичмент. Об этом глава партии заявил сегодня на брифинге в Госдуме.
— Половина американцев голосовала за другую внешнюю политику, и Трамп нарушает свои обещания. Если он будет так нарушать, то импичмент неизбежен. Тогда мы будем пить шампанское за импичмент, за отставку этого президента, — сказал Жириновский.
Напомним, в ноябре Жириновский в честь победы Трампа заказал банкет, который обошёлся, по данным Лайфа, в 100 тысяч рублей. Политик купил 132 бутылки шампанского и предложил однопартийцам выпить за перемену политического курса в США. Победу Трампа он тогда называл революцией в США.
- Популярные
- По времени