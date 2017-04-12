Совфед призвал парламентариев мира осудить ракетный удар США по авиабазе в Хомсе

Агрессия американцев в Ближневосточном регионе подрывает усилия мирового сообщества по борьбе с терроризмом, считают сенаторы.

Российские сенаторы единогласно приняли заявление в связи с ракетным ударом США по авиабазе в сирийском Хомсе. В Совфеде призывали своих иностранных коллег "решительно осудить противоправные действия США против суверенного государства", а также поддержать усилия по содействию урегулированию конфликта на основе резолюций Совбеза.

— Совет Федерации Федерального собрания РФ призывает парламенты иностранных государств решительно осудить противоправные действия США против суверенного государства — Сирийской Арабской Республики, а также поддержать усилия по содействию урегулированию конфликта исключительно на основе резолюций Совета Безопасности ООН, — говорится в тексте заявления.

В документе отмечено, что российская сторона настаивает на тщательном расследовании всех обстоятельств применения США вооружённой силы против Сирии. Агрессия США в Ближневосточном регионе подрывает усилия по борьбе с терроризмом, а прежде всего с ИГИЛ*, считают сенаторы.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.