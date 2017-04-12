Новый русский допинговый информатор Хютте "отобрал" у партнёра медаль Олимпиады

Как следует из оказавшейся в распоряжении Лайфа благодаря хакерской группе Fancy Bear переписке российского бегуна Александра Хютте и чиновников ИААФ, именно его свидетельства стали причиной недавней дисквалификации одного из лидеров сборной РФ по лёгкой атлетике Максима Дылдина.

Дылдин был дисквалифицирован на четыре года в январе решением CAS после отказа сдать допинг-пробу. Как рассказывал журналистам впоследствии сам бегун, в мае 2015 года на сборах его попыталась остановить на улице в Адлере некая женщина, представившаяся допинг-офицером WADA, и потребовала пройти тест. После отказа показать удостоверение Дылдин... ушёл.

Максим Дылдин — бронзовый призёр Олимпиады в Пекине 2008 года в эстафете 4х400 метров. Медаль возвращать в МОК после вынесения вердикта он не стал и объявил о завершении карьеры.

Переписка Хютте с представителями ИААФ (Международной федерации лёгкой атлетики) содержит другую интерпретацию событий 22 мая 2015 года, когда произошёл инцидент с Дылдиным. Как пишет информатор менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, его в тот же день также попросили пройти допинг-тест, притом что тренер Хютте и Дылдина Зухра Верещагина посоветовала скрыться от гостей из WADA. Хютте всё же вернулся в отель и сдал тест, который оказался положительным, и через несколько месяцев был отстранён от соревнований.

Вскрытая хакерами Fancy Bear переписка российского бегуна Александра Хютте с допинговым отделом ИААФ

После визита допинг-офицеров Верещагина заставила своих подопечных написать объяснительные, что Хютте делать отказался.

Обо всём этом, а также о том, что в группе Верещагиной много "грязных" бегунов, спринтер поведал представителям ИААФ. Он выразил готовность заочно свидетельствовать в деле Дылдина. За это ему пообещали скостить срок потенциальной дисквалификации с четырёх лет до трёх лет и трёх месяцев. Чем, кстати, Хютте остался крайне недоволен.

В итоге, как признали в одном из писем сами функционеры ИААФ, помощь чемпиона России на 200-метровке помогла суду вынести обвинительный вердикт партнёру по команде.