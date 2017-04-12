Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился начать составлять график перехода казахского алфавита на латиницу. Об этом сообщает газета "Независимый Казахстан".

Казахский алфавит переведут на латиницу по поручению Назарбаева Фото: © Flickr/RM&O Kelly

— Мы начнём подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу, — сказал Назарбаев.

Также казахский лидер призвал уже со следующего года начинать готовить специалистов для обучения нового алфавита. Помимо этого, он отметил, что следует начать выпускать новые учебники.

Стоит заметить, что переход на латиницу будет плавным. Первое время после введения нового алфавита будет использоваться две его версии, включая кириллицу.