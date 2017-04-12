Автомобиль "Гелендваген", на котором сын вице-президента "ЛУКойла" Руслан Шамсуаров вместе с друзьями устроил гонки с полицией, был "обращён в пользу государства".

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, автомобиль в период расследования уголовного дела в отношении участников гонки с полицией находился на спецстоянке. После того как приговор Шамсуарову и его товарищу Виктору Ускову вступил в законную силу, сыну вице-президента "ЛУКойла" вручили справку "об обращении автомобиля марки "Мерседес-Гелендваген" в пользу государства.

Приставы отобрали "гелендваген" у сына вице-президента "ЛУКойла" Шамсуарова, который устроил по Москве гонки с полицией Фото: соцсети.

На память Шамсуарову остались только фотографии его автомобиля, которые он раньше щедро выкладывал в соцсетях. Теперь автомобиль может быть выставлен на публичные торги или передан ведомству, которое решит им воспользоваться.

— Учитывая стоимость обслуживания и эксплуатации автомобиля модели "Гелендваген", вряд ли он может использоваться для утилитарных задач, максимум — для перевозки какого-либо руководителя. Но, как правило, соответствующим автопарком они уже снабжены. Так что, скорее всего, авто будет продано на аукционе, — пояснил источник.

Автомобиль Руслана Шамсуарова теперь выставят на публичные торги или передадут ведомству, которое решит им воспользоваться Фото: соцсети.

Напомним, 17 октября Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента "ЛУКойла" Руслана Шамсуарова к 300 часам обязательных работ по делу о гонках в Москве. Аналогичное решение принято и в отношении второго фигуранта дела, Виктора Ускова. Также суд постановил конфисковать автомобиль "Гелендваген", принадлежавший Шамсуарову, и направить внедорожник в доход государства.

Прокуратура пожаловалась на мягкость наказания, а защита осуждённых — на его чрезмерную жестокость. Но Мосгорсуд оставил приговор без изменений.