Полиция Подмосковья задержала подозреваемого в педофилии

Родители учеников заявили, что мужчина выслеживал детей возле музыкальной школы в городе Дзержинском.

В подмосковном Дзержинском полиция задержала мужчину, который ранее в тёмных очках напугал одного из учащихся местной музыкальной школы. Подозреваемого доставили в территориальный отдел. После допроса его отпустили из-за отсутствия состава преступления.

Родители школьника написали заявление после того, как напуганный ребёнок рассказал об инциденте. Мальчик после занятий вышел из музыкальной школы и ждал родных на крыльце. К нему подошёл мужчина и, подходя всё ближе, стал настойчиво уговаривать его подвезти.

Мальчик забежал обратно в школу на лестницу. Мужчина ринулся следом, удерживая дверь. Двигаться дальше он не решился, так как увидел, что ребёнок добежал до следующей двери, где сидел вахтёр.

В Подмосковье из-за отсутствия состава преступления отпустили мужчину, который настойчиво предлагал мальчику подвезти его до дома Фото: ©L!FE

Сообщалось, что мужчина, схожий по описанию, не в первый раз появляется вблизи детских учебных заведений города.