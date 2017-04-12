На станции метро "Комсомольская" с потолка потекла вода

Пассажиры обнаружили подтопление на станции "Комсомольская" столичной подземки сегодня, 12 апреля, ранним утром.

Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как видно за записях, прямо с потолка в вестибюле течёт вода, расставлены вёдра, пол на станции сырой.

Отметим, что ранее была проведена проверка на станции "Комсомольская", которая выявила, что станцию подтопляют грунтовые воды.

— Обнаружились неустранённые течи грунтовых вод на электроприборы и на электрокабели на станции, также течи присутствуют на перегоне вблизи станции, которые попадают в том числе на контактный рельс, — рассказал источник в метро.