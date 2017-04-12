Депутаты предложили сделать 12 апреля выходным днём

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Депутаты предложили сделать 12 апреля выходным днём

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Фото: © flickr.com

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв предложил сделать 12 апреля, День космонавтики, официальным выходным днём. Об этом он сказал сегодня в ходе пленарного заседания в ГД.

— День космонавтики должен стать национальным праздником, символом победы нашего интеллекта в нелёгкой борьбе… День космонавтики должен быть, скорее, всё-таки выходным днём, — сказал Дегтярёв.

По его мнению, в этот день молодые люди должны бесплатно смотреть фильмы о космосе и посещать музеи, посвящённые деятелям космонавтики и техническим достижениям в этой области.

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