Лавров назвал визит Тиллерсона своевременным

Глава Государственного департамента США прибыл в Москву на фоне обострения отношений из-за ситуации в Сирии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что визит его американского коллеги Рекса Тиллерсона в Москву своевременный. Об этом он заявил в начале встречи с госсекретарём.

— Конечно, помимо заявлений мы наблюдали действия, когда была принята противоправная атака против Сирии. Обсуждали это по телефону, высказали эти оценки. Считаем недопустимым допустить подобное в будущем, — сказал министр. — Считаю приезд своевременным. Он предоставляет возможность откровенно, чисто обсудить перспективы по всем вопросам.

Напомним, отношения России и США обострились после того, как Пентагон нанёс удар крылатыми ракетами по военной авиабазе правительственных сил Сирии. Вашингтон назвал это возмездием, считая Дамаск ответственным за химическую атаку в Идлибе. Москва считает эту вину недоказанной и призывает провести тщательное расследование.