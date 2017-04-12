Петербургский депутат предложил ограничить граждан СНГ в правах на работу в РФ

Как заявил член Заксобрания Санкт-Петербурга, у иностранцев не должно быть, в частности, права на работу с детьми.

Права граждан СНГ на работу в РФ должны быть ограничены в интересах национальной безопасности, заявил Лайфу депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. Он подготовил поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым граждане стран СНГ, с которыми у России нет визового режима, не смогут работать в вузах, школах, детсадах, а также на строительстве важных объектов. Также, по мнению депутата из Петербурга, въезжать в Россию для работы без приглашения нанимателя иностранцы из СНГ вообще не должны.

— Мы абсолютно не знаем, что у данного гражданина в голове. В объектах, где учатся дети, где проходят массовые мероприятия, категорически нельзя допускать иностранных граждан к этой работе, — сказал парламентарий.

Он также считает, что те, кто сдаёт квартиру иностранцам, должны уведомлять об этом ещё и ТСЖ. По мнению Анохина, существующие меры контроля не работают. Как утверждает депутат, необходимые для работы и проживания документы все мигранты просто покупают.

— У нас в РФ сформирован теневой рынок легализации иностранной рабочей силы. Сдача экзамена, получение справок — фикция, которую можно получить за деньги. Патентная система, которая действует в РФ, не предполагает приглашения принимающей стороны. Это всё — серьёзная угроза национальной безопасности РФ, — сказал депутат Заксобрания Петербурга.

Отметим, что сейчас все приезжающие на работу граждане стран СНГ обязаны уведомлять о своём пребывании в России, а их работодатели должны сообщать в ГУ МВД по вопросами миграции о том, что у них работают иностранцы. Для граждан стран СНГ, которые не входят в ЕАЭС, необходимо также получение трудового патента.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге произошёл теракт. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов родился в Киргизии, но имел российское гражданство.