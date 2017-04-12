Бывший сотрудник WikiLeaks: Работодатели грозят уволить того, кто посетит Дамаск

Австралийский общественный деятель и бывший сотрудник WikiLeaks Джамал Дауд организовывает поездки в Сирию для журналистов и общественных активистов. Сейчас проходит одна из таких поездок, в которой участвует около 50 человек из 11 стран. Целью поездок является ознакомление журналистов и активистов с реальной ситуацией в Сирии.

По словам Джамала, Австралия и Новая Зеландия уже не в первый раз пытаются помешать желающим принять участие в этих поездках.

— Парень из Новой Зеландии работает по контракту в сфере систем программного обеспечения. Ему сказали, что если он будет участвовать в этой поездке (которая сейчас проходит), то он потеряет все свои контракты с Правительством Новой Зеландии, а это негативно повлияет на его профессиональную карьеру. И он решил не ехать, — рассказал Джамал Дауд.

Он также отметил, что иногда дело не заканчивается угрозами об увольнении.

— В октябре 2015 года мы организовывали тур. Мы приехали из него обратно в Австралию. Один из активистов был из Новой Зеландии, но жил в Австралии на ПМЖ. Его арестовали по прибытии в Австралию немедленно и заключили под стражу, депортировали в Новую Зеландию и запретили приезжать в Австралию, не объясняя причин. К другим приходили сотрудники службы безопасности, против них начинали расследование и говорили, чтобы они не ехали. Это в основном коснулось активистов, — пояснил Дауд.

Общественный деятель заявил, что и сам подвергался преследованиям.

— Меня задержали в аэропорту в Австралии на два часа в 2015 году без предъявления каких-либо обвинений. У меня есть извещение от федеральной полиции Австралии, что они контактировали с ливанскими властями и просили их начать против меня расследование. И сейчас мне запретили въезд в Ливан на неопределённое время, — добавил Дауд.