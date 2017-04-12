На фабрике в Турции прогремел взрыв

На текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции прогремел взрыв. Об этом сообщает Hurriyet. В результате пострадало 30 человек.
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında patlama! Yaralılar var, kimyasal alarm verildi... https://t.co/8tV3ZRN1Q0 pic.twitter.com/GpBYK8cWxX— SuperHaber.com (@superhabercom) 12 апреля 2017 г.
По данным СМИ, причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за возникшей в нём химической реакции. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого пока неизвестно.
Рабочих с фабрики эвакуировали. Обстоятельства происшествия выясняются.
- Популярные
- По времени