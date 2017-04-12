На фабрике в Турции прогремел взрыв

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На фабрике в Турции прогремел взрыв

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Фото: hurriyet.com.tr

На текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции прогремел взрыв. Об этом сообщает Hurriyet. В результате пострадало 30 человек.

По данным СМИ, причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за возникшей в нём химической реакции. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого пока неизвестно.

<p>Фото: hurriyet.com.tr</p>

Рабочих с фабрики эвакуировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

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