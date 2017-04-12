Сестра пятнадцатого погибшего в теракте: Я до конца надеялась, что он выживет

Мужчина не приходя в сознание скончался минувшей ночью в реанимационном отделении.

Сестра 40-летнего Сергея Постнова, который стал пятнадцатой жертвой теракта в метро Санкт-Петербурга, до последнего надеялась, что он выживет. Сегодня ночью мужчина скончался в больнице.

— Да, сегодня ночью он умер. И я до сих пор не верю в это. Я до конца надеялась, что Сергей выживет, — сказала Яна.

По данным источников Лайфа, Сергей Постнов получил тяжелейшие ранения и до последней минуты находился в реанимации, где за его жизнь бились врачи. Он ушёл из жизни в ночь с 11 на 12 апреля.

Взрыв прогремел 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в метро Санкт-Петербурга. Одним из 15-ти погибших стал выходец из Киргизии, который и принёс бомбу в вагон. Ранения также получили 90 человек.