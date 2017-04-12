Девушка готовится в велопоход с умирающей собакой, чтобы показать ей мир

Жительница Татарстана планирует проехать девять тысяч километров на велосипеде вместе со своим четвероногим другом.

Свой велопоход 34-летняя жительница Татарстана Анна Смолина решила посвятить таксе Капе, которой 13 лет. По словам девушки, у собаки прогрессирующая онкология, из-за которой Капы может не стать уже в этом году. Чтобы скрасить последние дни своего питомца, Анна организовала велопоход. За семь месяцев они вместе проедут 9000 километров: от Набережных Челнов до Магадана.

Жительница Татарстана отправится в велопоход с умирающей собакой, чтобы показать любимцу мир перед смертью Фото: ©L!FE

— Я собираюсь в велопоход до Магадана под лозунгом "А чего дома сидеть?". Идея в том, чтобы не засиживаться на месте, быть динамичным, ставить немного сумасшедшие цели и их добиваться. Со мной собака в тяжёлом состоянии в силу возраста. У неё прогрессирующая онкология, и жидкость скапливается в брюшной полости. Врачи прогнозируют скорый уход. Это своеобразный квест в последний путь, — рассказывает Анна Смолина.

Капа поедет в путешествие в специальном прицепе, в котором также поместятся палатка, горелка, посуда, газовые баллоны и спальник. Чтобы собаке было комфортно на случай сильной тряски, девушка возьмёт с собой одеяла и подушки. Всю поездку хозяйка будет контролировать здоровье питомца, заезжая в ветеринарные клиники на обследования к врачам. Также Анна с таксой Капой рассчитывают на помощь попутчиков и друзей, у которых они смогут переночевать.

— Основной вид ночёвки — лагерь, — комментирует Анна. — Но будем стараться не уходить вглубь леса. Для безопасности возьму с собой ракетницу, чтобы отгонять диких животных, и сигнальную пиротехнику. По сумме вся поездка обошлась в среднюю стоимость автомобиля. Но это всё-таки велосипедная тема, чтобы прочувствовать дух природы, проверить свои силы, когда ты ночуешь в лесу, а Сибирь — это дикая природа, животные, непредсказуемые ситуации.

Всю поездку Анна будет контролировать здоровье питомца, заезжая в ветеринарные клиники на обследования к врачам Фото: ©L!FE

Финишной прямой станет Магадан, в котором Анна планирует сделать сюрприз маме и встретиться с ней. Мама ещё не знает, какой путь придётся преодолеть дочке.