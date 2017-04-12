Захарова рассказала, как Лавров научил американских журналистов хорошим манерам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей официальной страничке в "Фейсбуке" рассказала, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров научил американских журналистов хорошим манерам.

Как отметила Захарова, Лавров поинтересовался у журналистов, кто их учил манерам, так как при входе в зал они начали громко кричать.

— Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. — Mister Lavrov, Mister Lavrov, — со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили. — Кто вас учил манерам? — спросил глава МИД. Все затихли. Лавров произнёс речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: "Теперь можете кричать, если хотите".