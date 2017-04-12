Украинская прокуратура попросила МИД не допустить проведения форума в Крыму

Прокуратура Украины обратилась к Министерству иностранных дел с просьбой помешать проведению Ялтинского международного экономического форума иностранцами. Дипломатов просят не допустить, что на российский полуостров приезжали иностранные гости.

— Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает о неотвратимости наказания за нарушение законодательства Украины, — отметили в Генпрокуратуре Украины.

Ранее Украина выразила протест британской партии из-за визита её политиков в Крым. Они расценили их участие как проявление поддержки позиции России о принадлежности Крыма к РФ.