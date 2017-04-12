Самая толстая женщина в мире похудела на 242 килограмма за 2 месяца

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Самая толстая женщина в мире похудела на 242 килограмма за 2 месяца

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Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которая весила около 500 килограммов и в начале февраля прибыла на лечение в Мумбаи (Индия), стремительно теряет вес. Об этом 11 апреля заявил её врач Муффазал Лакдавала, который получил премию за заслуги в области медицины.

Напомним, Иман страдает от ожирения на протяжении последних 20 лет. Избыточный вес стал причиной развития у 36-летней женщины многочисленных болезней, более того, правая часть тела Иман оказалась парализована. Когда египтянку привезли на лечение, она не могла даже нормально говорить.

В родной стране врачи оказались бессильны помочь женщине, тогда её пригласили на лечение в Индию. Там Иман сначала похудела на 100 килограммов на жидкой диете. Только после этого врач Муффазал Лакдавала смог сделать ей операцию по уменьшению желудка на 75%. В результате за два месяца лечения Иман скинула более 240 килограммов.

Врачи надеются, что за полтора года смогут вернуть пациентке вес в пределах сотни килограммов.

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