Песков не исключил, что Путин может встретиться с Тиллерсоном

Читайте также

Песков не исключил, что Путин может встретиться с Тиллерсоном

89

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об "определённой вероятности" того, что Владимир Путин может провести встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, который находится в Москве с официальным визитом.

— Что касается встречи, вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря. Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом, — сообщил представитель Кремля. — Определённая вероятность есть.

Накануне Песков сообщал, что в графике президента встреч с главой Госдепа не значится.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!