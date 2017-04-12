Песков не исключил, что Путин может встретиться с Тиллерсоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об "определённой вероятности" того, что Владимир Путин может провести встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, который находится в Москве с официальным визитом.

— Что касается встречи, вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря. Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом, — сообщил представитель Кремля. — Определённая вероятность есть.

Накануне Песков сообщал, что в графике президента встреч с главой Госдепа не значится.