В Одессе грозят сорвать концерт Дорна из-за слов о братстве русских и украинцев

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В Одессе грозят сорвать концерт Дорна из-за слов о братстве русских и украинцев

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее с резким осуждением таких слов исполнителя выступил министр культуры Украины.

Националисты планируют сорвать концерт певца Ивана Дорна в Одессе, запланированный на 9 июня. Об этом заявили одновременно несколько патриотических организаций, сообщают местные СМИ.

<p>Пример публикаций на Facebook</p>

Причиной этому стало интервью Ивана Дорна российским СМИ, в котором он называет россиян и украинцев братьями и опровергает свою помощь бойцам силовой операции ВСУ в Донбассе. В соцсетях активисты публикуют угрозы и обещают не допустить выступления певца.

Ранее министр культуры Украины осудил слова Дорна о братстве русских и украинцев и посетовал, что не может повлиять на него.

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