Москву и область к концу недели ждёт мокрый снег и заморозки до –4 ˚С

Осадки ждут столицу к пятнице, а ночные заморозки придут в регион в субботу и воскресенье.

К концу недели в Москве и области похолодает, по ночам возможны заморозки до –4 ˚С, рассказала Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

В конце рабочей недели мы ожидаем осадки в виде мокрого снега, местами с дождём, предстоящей ночью температура опустится до 0 ˚С, на территории региона — до –2 ˚С. В выходные вероятно понижение ночных температур до —3...–4 ˚С Специалист центра погоды "Фобос"

Она отметила, что температурный режим, таким образом, окажется ниже средних многолетних значений. Сегодня в столице также ожидается дождь и осадки смешанной фазы — их принёс в регион холодный атмосферный фронт.