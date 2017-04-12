Песков назвал данные о причастности РФ к химатаке в САР информационной чехардой

Ранее Белый дом обвинил Россию в попытке скрыть вину сирийских властей в химической атаке в провинции Идлиб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые обвинения России в причастности к химической атаке в Сирии остаются голословными.

— Много противоречивой информации, не понимаем, откуда она идёт. Кто-то обвиняет, потом говорят, что обвиняем, но доказать не можем. Эта информационная чехарда, к сожалению, случается чаще и чаще и в любом случае не делает информационные потоки более убедительными и правдоподобными. В любом случае мы отвергаем любые обвинения на этот счёт, — сказал Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что Россия с самого начала требовала беспристрастного международного расследования обстоятельств применения химических отравляющих веществ.

— Именно РФ призывала всех как можно скорее провести расследование — до того, как клеить ярлыки, — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, в начале апреля в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака, жертвами которой стали десятки человек.

Практически сразу после инцидента западные СМИ со ссылкой на неподтверждённые источники сообщили, что атаку устроили представители сирийской правительственной армии. При этом Россия официально заявила, что армия Асада лишь нанесла удары по позициям террористов, где и хранились опасные вещества.