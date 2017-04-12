В деле банды следователей ГСУ МВД появилась поддельная подпись Дениса Никандрова

Назначенная экспертиза показала, что генерал не сам подписывал все материалы уголовного дела в отношении лидера банды следователей ГСУ МВД Анжелы Амзиной.

Прокуратура изучит вновь открывшиеся обстоятельства по делу о махинациях с квартирами сразу несколькими следователями ГСУ МВД по Москве.

По результатам экспертизы было выявлено, что все подписи главы СК по Москве Никандрова были поставлены тремя разными лицами. В частности, замглавы СК по Москве поставил свою подпись под постановлением о производстве предварительного следствия в отношении бывшего следователя ГСУ МВД по Москве Анжелы Амзиной.

Женщина и двое её коллег подозреваются в том, что признали 50 подставных лиц потерпевшими в долевом строительстве, а позже эти квартиры распределили по фиктивным пострадавшим.

— Экспертиза выявила, что семь подписей генерала Никандрова в документах были подписаны тремя разными людьми. Это означает, что все дальнейшие следственные действия незаконны и эти постановления не имеют никакой юридической силы, — пояснил адвокат обвиняемой Абусупьян Гайтаев.

Новые открывшиеся факты грозят полным развалом дела, поскольку подписи ответственных лиц, которые принимали решения по уголовному делу, по версии экспертов, были подделаны.

— Я понимаю прокуратуру и СК, которые сопротивляются выводам экспертизы, но результаты почерковедческой экспертизы будут прикреплены к материалам в суде, — сказал адвокат.