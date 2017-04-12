"Педофил" в тёмных очках оказался назойливым бомжом

Оказалось, что мужчина приставал к детям из-за нехватки общения и денег и не имел злого умысла.

Мужчина, напугавший школьников в подмосковном Дзержинском, приставал к подросткам из-за нехватки общения и денег. Как выяснилось, задержанный по заявлению родителей и учителей не имел злого умысла.

Следователи выяснили, что это 36-летний житель Костромской области, который приехал в Подмосковье на заработки. С работой у мужчины "не сложилось" из-за злоупотребления алкоголем. Сейчас он без определённого места жительства, а выживает тем, что просит у прохожих мелочь.

— Следственными органами проведена тщательная проверка. Информация о возможных преступных действиях в отношении детей не нашла подтверждения, — сообщила Лайфу старший помощник ГСУ СК России по Московской области Елена Фокина.

Напомним, мужчину, которого приняли за педофила возле музыкальной школы в подмосковном Дзержинском, накануне задержали полицейские.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. После допроса мужчину отпустили из-за отсутствия состава преступления.

Родители школьника написали заявление после того, как напуганный ребёнок рассказал об инциденте.

Правоохранительные органы связывают подобное внимание к этому случаю из-за паники в соцсетях, распространившейся в последнее время по теме педофилии.