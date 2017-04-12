Очевидцы сняли нападение нелегальных перевозчиков под Москвой

На кадрах видно, как группа мужчин собралась у двух микроавтобусов, звучит целая серия выстрелов.

В распоряжении Лайфа оказались кадры конфликта, который привёл к гибели человека на АЗС в Московской области. Тогда группа нелегальных перевозчиков атаковала сотрудников компании, занимавшейся законными пассажирскими перевозками в области.

Это видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

Напомним, 10 апреля, на автозаправке на 43-м километре трассы "Дон" в Домодедовском районе Московской области произошёл конфликт со стрельбой. В результате один человек погиб, трое были госпитализированы в в тяжёлом состоянии. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Вскоре в полиции сообщили, что конфликт произошёл между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, и представителями организации, занимающейся перевозками граждан нелегально. Погибший и пострадавшие — сотрудники компании легальных пассажирских перевозок. Лайфу удалось узнать, что под нелегальным перевозчиком здесь подразумевается фирма "Сатурн Трэвел", которой в реестре Минтранса не существует.

Всю подноготную конфликта со стрельбой, произошедшего между компаниями-перевозчиками в Домодедове, читайте в материале Лайфа.