Житель Новгорода погиб во время романтического свидания в уазике

Трагедия случилась на первом же рандеву, которое мужчина и его спутница устроили на обочине дороги у леса.

Ночью 10 апреля недалеко от посёлка Хвойная Новгородской области сгорел автомобиль УАЗ, в котором погиб 40-летний хозяин машины. Следователи организовали проверку по данному факту.

Житель Новгорода погиб во время романтического свидания в своём уазике Фото: СУ СКР по Новгородской области.

По предварительным данным, мужчина познакомился с девушкой в тот же вечер. Они понравились друг другу и решили устроить свидание в просторном внедорожнике кавалера. Чтобы раскрепоститься, мужчина предложил девушке выпить алкоголя, после свидания оба уснули, не заглушив машину.

По версии следствия, автомобиль загорелся из-за неисправности двигателя. Когда пламя уже охватило часть салона, девушка проснулась и успела выбежать из машины, а её спутник не смог выбраться.

— Назначено судебно-медицинское исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти мужчины. После выполнения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.