Подростки на вечеринке насмерть забили охранника, попросившего не шуметь

По информации Лайфа, инцидент произошёл в одном из многоквартирных жилых домов Екатеринбурга.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего Олега С. (имя и фамилия изменены). Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В Екатеринбурге подростки насмерть забили охранника, который попросил их не шуметь Фото: соцсети.

По предварительной информации, вечером 8 марта юноша вместе с девушкой и друзьями устроил шумную вечеринку в одном из подъездов дома, расположенного в Чкаловском районе города.

Компания вела себя слишком гулко и в конце концов кто-то из жильцов не выдержал и вызвал охранника ТСЖ. 40-летний охранник поднялся на этаж, где, по данным следствия, находилось более десяти молодых людей, и попросил их покинуть здание. Однако не все присутствующие смирились с просьбой незваного гостя и поторопились разойтись.

Олег стал жестоко избивать охранника руками и ногами, по предварительной информации, со временем ему на помощь подоспели два товарища. Мужчина, получив серьёзные травмы головы и сильные ушибы всего тела, потерял сознание и больше в него не приходил. А спустя месяц — 9 апреля — он скончался в больнице.

— Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый на данный момент задержан, — сообщили в региональном управлении СК.

В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.