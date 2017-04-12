В Центре Анны Франк требуют уволить представителя Белого дома за слова о Гитлере

Шон Спайсер вызвал возмущение тем, что сравнил президента Сирии Башара Асада с Гитлером.

Политики и общественные организации резко осудили официального представителя Белого дома Шона Спайсера за высказывания об Адольфе Гитлере, сделанные во время брифинга, сообщает американский телеканал ABC.

Гендиректор Центра взаимоуважения Анны Франк в Берлине Стивен Гольштейн уверен, что президент США Дональд Трамп должен уволить своего пресс-секретаря Шона Спайсера за его сравнение действий президента Сирии Башара Асада с действиями Адольфа Гитлера.

Напомним, обвиняя Башара Асада в химатаке в Идлибе, Шон Спайсер заявил, что "даже Гитлер не опускался до использования химического оружия". Позже он публично принёс извинения за сказанное.

Ранее с просьбой уволить пресс-секретаря, к Дональду Трампу обратилась Демократическая партия США.