Песков назвал требования "дистанцироваться" от Асада близорукими и абсурдными

Если Россия перестанет поддерживать президента Сирии Башара Асада, это развяжет руки террористам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ставить вопрос о том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, достаточно абсурдно, потому что де-факто это, наверное, релевантно призывам прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам с тем, чтобы они продолжили наступление на законные власти Сирии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента заявил, что ставить вопрос о дистанцировании от Башара Асада без уничтожения террористов и политического решения внутрисирийского конфликта близоруко.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Россия может выбирать между сотрудничеством с Соединёнными Штатами и международной коалицией или с Сирией и Ираном.

Сегодня в Москве проходят переговоры главы МИД Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь США прибыл в Россию накануне, 11 апреля.