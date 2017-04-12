Счётная палата проверила слишком высокую зарплату японского игрока в пинг-понг

Иностранец получил зарплату в размере одного миллиона рублей из бюджета Свердловской области.

Счётная палата выявила странную выплату зарплат спортсменам из Хорватии, Японии, Дании и Португалии. Деньги были выделены министерством спорта и физической культуры Свердловской области.

Как минимум два иностранца получили зарплату по одному миллиону рублей из бюджета региона, хотя на соревнованиях и на Олимпийских играх они выступают за сборные своих стран.

Скандал разгорелся в частном спортивном клубе УГМК Екатеринбурга, где иностранцы занимаются профессионально настольным теннисом. Организация смогла добиться финансирования от минспорта Свердловской области через субсидии фонда поддержки спорта высших достижений под председательством главы минспорта региона Леонид Рапопорт.

По итогам проверки указано как минимум два спортсмена-иностранца, получавших зарплату из бюджета региона на один миллион. Среди финансируемых властями Свердловской области оказались именитые спортсмены, которые взяли призы на Олимпиадах по настольному теннису.

По словам представителя Федерации настольного тенниса, речь идёт о японце Дзюне Мидзутани, серебряном и бронзовом призёре летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро , а также участнике Олимпиады в Лондоне. Мидзутани защищает честь сборной Японии, а также португальце Жоао Монтейро, он также получил дотации из бюджета. Жоао Монтейро в 2016 году принёс золото своей стране в чемпионате Европы по настольному теннису.

В список спортсменов-теннисистов, которым выделялись деньги из бюджета, попали также хорватский спортсмен Зоран Приморац, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр. Также засветился и Мейс Майкл — датский спортсмен призёр летних Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы.

Выявленному факту возмутился председатель Федерации настольного тенниса Свердловской области. Виктор Малышкин заявил, что местные спортсмены из-за особых условий продвижения иностранцев в регионе не получили ни рубля из бюджета. Все деньги ушли в частный клуб, а именно — иностранным спортсменам.

— Случайно узнал, что на настольный теннис выделяются субсидии, речь идёт о миллионах, начал узнавать, в год по четыре-пять миллионов, все они ушли в клуб УГМК, на зарплаты иностранным спортсменам, — рассказал Лайфу председатель Федерации настольного тенниса Свердловской области Виктор Малышкин. — Я знаю абсолютно точно, что за это время из бюджета было потрачено 29 миллионов.

Счётная палата проверила слишком высокую зарплату японского игрока в пинг-понг, который получал деньги бюджета Свердловской области. Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

Федерация направила письма в надзорные органы, чтобы санкционировать проверку по фактам миллионных трат на зарплаты заграничным спортсменам. Юристы усматривают в этом бюджетные нарушения.

— На мой взгляд, имеет место быть нарушение бюджетной дисциплины, это не криминал, а скорее ошибка государственных структур, должна быть координация спортивных федераций, — рассказал юрист Илья Гатикоев. — По вопросу оплаты иностранным спортсменам, если она необоснованно завышена, должна подключаться прокуратура, которая даст юридическую оценку.

На момент публикации ведомство и спортклуб не прокомментировали ситуацию.