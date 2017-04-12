На Украине решили "декоммунизировать" День космонавтики

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил президенту Петру Порошенко перенести День космонавтики с 12 апреля на другой день. По мнению украинского чиновника, дата праздника должна совпадать не с первым полётом человека в космос, а с первым выходом на орбиту космонавта-украинца.

Отметим, среди представителей Незалежной первый космический полёт совершил Леонид Каденюк. Его доставил на орбиту американский шаттл "Колумбия" в декабре 1997 года.

При этом Кириленко ничуть не смутил тот факт, что первый полёт Леонида Каденюка произошёл спустя почти 40 лет с момента космического полёта Юрия Гагарина.

— Мы должны обратиться к президенту Украины, чтобы он издал указ о другой дате — точно так же, как он сделал, перенеся День защитника Отчества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины. Это правильный и фундаментальный процесс, мы не должны об этом забывать, — заявил вице-премьер.